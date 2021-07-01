Швеция – Украина: Маркевич выделил трех игроков из команды Шевченко
Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич амбициозно оценивает шансы наших ребят на игру против Англии.
"Кто больше всего понравился в составе Украины? Ярмоленко и Зинченко. Степаненко. Вся команда хорошо сыграла.
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Может ли Украина выйти в финал? Может, конечно. Каждый из четвертьфиналистов может выйти в финал.
Жаль шведов? В футболе жалеть нельзя. Это спорт. Они шли к тому, чтобы обыграть Польшу и выйти с первого места. Они также хотели и нас обыграть", – цитирует Маркевича tribuna.
Напомним, матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия состоится 3 июля, начало в 22:00.
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