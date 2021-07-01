"Кто больше всего понравился в составе Украины? Ярмоленко и Зинченко. Степаненко. Вся команда хорошо сыграла.

Швеция – Украина: InStat определил лучших игроков команды Шевченко в матче плей-офф Евро-2020

Может ли Украина выйти в финал? Может, конечно. Каждый из четвертьфиналистов может выйти в финал.

Жаль шведов? В футболе жалеть нельзя. Это спорт. Они шли к тому, чтобы обыграть Польшу и выйти с первого места. Они также хотели и нас обыграть", – цитирует Маркевича tribuna.

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия состоится 3 июля, начало в 22:00.

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