"Как говорится, надежда умирает последней, и, конечно, я тоже верил, что Фортуна нам улыбнется. И, когда словно по заказу все получилось, то подумал: такой удачное стечение обстоятельств может быть только раз в жизни.

Евро-2020: турнирная сетка и расписание матчей – определились потенциальные соперники сборной Украины

Очень рад, что наши футболисты продолжают выступать на Евро, однако им не надо забывать о возвращении долгов. Ведь после неудачного второго тайма с македонцами и провального матча с австрийцами подопечные Андрея Шевченко в долгу перед многомиллионной армией болельщиков. И уже скоро появится шанс реабилитироваться, тем более, что очередной соперник – сборная Швеции, примерно одного с нами уровня. Обнадеживает и то, что должен успеть восстановиться Александр Зубков, и тогда у тренерского штаба исчезнет головная боль из-за того, кому доверить левый фланг полузащиты.

Наконец, должны сказать свое веское слово и лидеры сборной – Руслан Mалиновський и Александр Зинченко. Как видите, появились оптимистические нотки, кроме того, еще есть время, чтобы во всеоружии подойти к бою со скандинавами", – заявил Маркевич в комментарии Meta-ratings.

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