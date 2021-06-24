"Нет больше никакого давления. У футболистов есть время подготовиться. Мы уже обыгрывали шведов в 2012 году. Я чувствую, что мы этих шведов пройдем. Для шведов и для нас – это лучший вариант. Другие варианты для нас – безнадежные. Глядя на последнюю игру нашей сборной – шведы фавориты.

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У нас преимущество. Шведы в последнем матче 90 минут мучились и старались. А у нас – восемь дней отдыха. Наши футболисты соберутся и сыграют в нормальный футбол. Не будет больше скидок на физическую форму", – сказал Левченко в эфире ТК Футбол.

Напомним, Украина сыграет со Швецией в рамках плей-офф Евро-2020 29 июня, начало в 22:00.

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