"Как обыграть Швецию? Прыгнуть выше головы. И не надо говорить, что мы должны сыграть в свою игру. Это в какую? Я не помню, когда мы хорошо играли. Если мы хорошо играли, то был слабый соперник.

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Со Швецией должны играть первым номером. Потому что шведы играют на контратаках, а мы будем контролировать мяч, скорее всего. Вопрос в том, будем ли мы начинать атаки в свои ворота? Потому что очень много ошибок, причем от того же Зинченко. Сколько он привез уже? Вот это надо ликвидировать", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

Напомним, матч против Швеции состоится во вторник, 29 июня, в Глазго. Начало встречи в 22:00.

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