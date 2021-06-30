31-летний вингер отметился ассистом на Александра Зинченко во встрече 1/8 финала Евро-2020. Для него это 5 результативное действие (2 гола и 3 ассиста) на всех чемпионатах Европы.

Швеция – Украина – видео голов

Как информирует Opta, Ярмоленко сравнялся с Андреем Шевченко (4 мяча и 1 голевая передача) по количеству результативных действий. Теперь они оба являются рекордсменами по вовлеченностью в голы на крупных турнирах – чемпионатах Европы и мира.

Заметим, встреча против Швеции стала для Ярмоленко 98-й в сине-желтой футболке, Шевченко сыграл 111 матчей.

"Знайшов діамант у купі гною": Джулай і Ко про найбожевільніший день в історії Євро та сюрприз у матчі Швеція – Україна