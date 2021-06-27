Швеция – Украина: Форсберг объяснил свое отсутствие на тренировке – команде Шевченко не стоит расслабляться
27 июня 23:00 - Читати українською
Лидер сборной Швеции Эмиль Форсберг готов к поединку с Украиной.
"Состояние хорошее, сегодня полностью готов. Пропустил вчерашнюю тренировку, чтобы перестраховаться. Как чувствую себя после трех матчей в жару? Организм привыкает. Не думаю, что это сложно.
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Мы отрабатывали передачи на тренировке. Было хорошее занятие, большего не могу сказать. Думаю, проблем с восстановлением у нас нет", – цитирует Форсберга Expressen.
Швеция и Украина встретятся в рамках 1/8 финала Евро-2020, поединок состоится в Глазго 29 июня, начало в 22:00.
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