"Состояние хорошее, сегодня полностью готов. Пропустил вчерашнюю тренировку, чтобы перестраховаться. Как чувствую себя после трех матчей в жару? Организм привыкает. Не думаю, что это сложно.

Швеция – Украина: Форсберг выделил двух игроков из команды Шевченко

Мы отрабатывали передачи на тренировке. Было хорошее занятие, большего не могу сказать. Думаю, проблем с восстановлением у нас нет", – цитирует Форсберга Expressen.

Швеция и Украина встретятся в рамках 1/8 финала Евро-2020, поединок состоится в Глазго 29 июня, начало в 22:00.

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