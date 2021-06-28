Швеция – Украина Берг не считает свою команду фаворитом, а Шевченко получил отдельную порцию комплиментов
Шведский нападающий Маркус Берг предостерег своих партнеров от недооценки сборной Украины.
"Наверное, для большинства болельщиков сборная Швеции является фаворитом игры против Украины. Однако мы уважаем соперника. Верим, что можем их победить, если сыграем в свой лучший футбол. Нужно улучшить качество игры по сравнению с прошлыми матчами.
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Андрей Шевченко? Конечно, я помню его игру. Фантастические выступления за Милан, игра в Челси. Всегда был голоден до голов и оказывался там, где нужно, чтобы забить", – цитирует Берга сайт УЕФА.
Напомним, сборная Украины встретится со шведами в матче 1/8 финала Евро-2020 уже во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
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