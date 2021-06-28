"Наверное, для большинства болельщиков сборная Швеции является фаворитом игры против Украины. Однако мы уважаем соперника. Верим, что можем их победить, если сыграем в свой лучший футбол. Нужно улучшить качество игры по сравнению с прошлыми матчами.

"Украина провела хороший групповой этап", – Шевченко заступился за своих игроков

Андрей Шевченко? Конечно, я помню его игру. Фантастические выступления за Милан, игра в Челси. Всегда был голоден до голов и оказывался там, где нужно, чтобы забить", – цитирует Берга сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины встретится со шведами в матче 1/8 финала Евро-2020 уже во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир