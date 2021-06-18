Швеция – Словакия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Сборная Швеции в рамках 2-го тура Евро-2020 встретится со Словакией. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура Евро-2020 Швеция – Словакия начнется в 16:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на ТК "Футбол 1/2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Швеция – Словакия: анонс матча Евро-2020
Стартовые составы
Швеция: Ольсен – Лустиг, Линделёф, Даниельсон, Аугустинссон – С. Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг – Исак, Берг
Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Свенссон, Эландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Кулусевски, Квайсон, Каюсте
Словакия: Дубравка – Пекарик, Шатка, Шкриняр, Губочан – Косцельник, Куцка, Грошовски, Мак – Хамшик, Дуда
Запасные: Куцяк, Родак, Вальент, Грегуш, Вайсс, Боженик, Бенеш, Ганцко, Хараслин, Дюриш, Лоботка, Громада
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