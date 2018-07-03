Швеция – Швейцария: послематчевая пресс-конференция Янне Андерссона

Наставник сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал минимальную победу своих подопечных над Швейцарией (1:0) в поединке 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"У нас новый состав, а Форсберг – один из креативных игроков. Даже если кому-то не удается каждый пас, он продолжает делать вклад в общий результат.

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Я – главный тренер, за все отвечаю. У нас замечательная команда: техники, врачи. Мы все единая команда. Мы команда и на поле, и за его пределами. Сейчас нам нужно быстро переварить победу и готовиться к следующей игре. Это нереальные ощущения, когда болельщики скандируют твою фамилию. Хочется обнять наших фанатов. Мы – команда, а не отдельные лица. Мы работаем друг на друга.

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Лучше спросить у других, недооценили ли они нас. Мы знаем, что являемся хорошей командой. Мы работали над тем, чтобы быть там, где сейчас. Я не очень зациклен на собственных ощущениях. Сейчас я думаю о следующих целях. Если поговорите со мной чуть позже, я расскажу о своих эмоциях. Я понял, что мы победили сегодня. Я понял, что мы одолели Мексику ранее. Главное – следующий шаг. Если это конечный результат, он нас не устраивает. Нельзя занижать амбиции, нельзя быть удовлетворенными", – цитирует Андерссона Sports.ru.

Напомним, что шведы победили швейцарцев благодаря курьезному голу Эмиля Форсберга. В четвертьфинале ЧМ-2018 скандинавы сыграют с победителем пары Колумбия – Англия.