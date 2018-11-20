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Швеция – Россия: в программке к матчу перепутали фото Черчесова

21:35 44 Читати українською
Швеция – Россия: в программке к матчу перепутали фото Черчесова
Станислав Черчесов / фото из соцсетей

В программе, напечатанной к заключительному матчу Лиги наций между Швецией и Россией, вместо фото главного тренера российской национальной команды Станислава Черчесова изображен другой человек.

В предматчевой программке под составом сборной России организаторы поместили фото бывшего главного тренера сборной Словакии Яна Козака, назвав его Черчесовым и разместив список клубов, за которые российский специалист играл и которые тренировал.

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Стоит заметить, что Шведский футбольный союз уже извинился перед сборной России.

Лига наций6 тур

Швеция - Россия: Вторник 20 ноября 2018

Швеция

live 26'
0 : 0
Россия
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Станислав Черчесов Станислав Черчесов Лига наций Швеция - Россия Россия Россия Ян Козак Ян Козак
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