Швеция – Россия: в программке к матчу перепутали фото Черчесова

В программе, напечатанной к заключительному матчу Лиги наций между Швецией и Россией, вместо фото главного тренера российской национальной команды Станислава Черчесова изображен другой человек.

В предматчевой программке под составом сборной России организаторы поместили фото бывшего главного тренера сборной Словакии Яна Козака, назвав его Черчесовым и разместив список клубов, за которые российский специалист играл и которые тренировал.

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Стоит заметить, что Шведский футбольный союз уже извинился перед сборной России.