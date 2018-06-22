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Швеция – Южная Корея: послематчевая пресс-конференция Янне Андерссона

18 июня 18:33 60 Читати українською
Швеция – Южная Корея: послематчевая пресс-конференция Янне Андерссона
Янне Андерссон / Швеция

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против Южной Кореи.

"Первые 10 минут корейцы владели преимуществом, но потом все пошло по нашему плану. Мы хорошо готовы физически, пытались играть флангами. Немного напугало, что не забили до перерыва. Но, к счастью, был пенальти, и я рад, что мои ребята так сыграли.

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За исключением первых десяти минут, сборная Швеции контролировала игру. В первом тайме должны были забивать дважды. После того, как открыли счет, команда немного устала, начали проигрывать единоборства, но я чувствовал, что команда находится в безопасности.

Что касается предстоящего матча с Германией, то все в наших руках. Я очень доволен игрой. Мы могли забить несколько голов, тогда концовка была бы спокойнее", – цитирует Андерссона SVT Sport.

ЧМ-2018 1 тур

Швеция - Южная Корея: Понедельник 18 июня 2018

Швеция
Матч окончен
1 : 0
Южная Корея
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Теги
ЧМ 2018 Швеция Швеция Янне Андерссон Янне Андерссон Швеция - Южная Корея
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