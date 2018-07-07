Швеция – Англия: послематчевая пресс-конференция Янне Андерссона

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал поражение своих подопечных от Англии в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Наставник скандинавов после поражения отдал должное Англии и заявил, что британцы сыграют как минимум в финале турнира.

"Мы столкнулись с очень хорошим соперником и не смогли показать свой футбол. Первые полчаса мы контролировали матч, но затем Англия забила с углового. Британцы очень хорошо защищаются, но мы все равно создали несколько классных моментов. Как минимум три. К сожалению, мы их не реализовали. Однако Англия заслужила победу. Она справедливо вышла в полуфинал чемпионата мира.

Швеция – Англия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Готова ли Англия к победе на ЧМ? Да. Думаю, что да. Это очень хорошая, организованная команда. Против Англии невероятно сложно играть. Футболисты у Саутгейта и техничные, и умные, и при этом мощные. Если вы спрашиваете меня, то Англия будет как минимум играть в финале чемпионата мира", – цитирует Андерссона Sport24.

К слову, это лишь третий в истории Англии выход в полуфинал Мундиаля. Соперником команды Саутгейта станет победитель пары Россия – Хорватия.