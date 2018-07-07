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Швеция – Англия: послематчевая пресс-конференция Янне Андерссона

19:55 37 Читати українською
Швеция – Англия: послематчевая пресс-конференция Янне Андерссона
Янне Андерссон / фото: ФИФА

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал поражение своих подопечных от Англии в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Наставник скандинавов после поражения отдал должное Англии и заявил, что британцы сыграют как минимум в финале турнира.

"Мы столкнулись с очень хорошим соперником и не смогли показать свой футбол. Первые полчаса мы контролировали матч, но затем Англия забила с углового. Британцы очень хорошо защищаются, но мы все равно создали несколько классных моментов. Как минимум три. К сожалению, мы их не реализовали. Однако Англия заслужила победу. Она справедливо вышла в полуфинал чемпионата мира.

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Готова ли Англия к победе на ЧМ? Да. Думаю, что да. Это очень хорошая, организованная команда. Против Англии невероятно сложно играть. Футболисты у Саутгейта и техничные, и умные, и при этом мощные. Если вы спрашиваете меня, то Англия будет как минимум играть в финале чемпионата мира", – цитирует Андерссона Sport24.

К слову, это лишь третий в истории Англии выход в полуфинал Мундиаля. Соперником команды Саутгейта станет победитель пары Россия – Хорватия.

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
Матч окончен
0 : 2
Англия
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Швеция Швеция ЧМ 2018 Швеция - Англия Янне Андерссон Янне Андерссон
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