Швеция – Англия: послематчевая пресс-конференция Гарета Саутгейта

Главный тренер сборной Англии Гарет Сайтгейт прокомментировал победу своей команды над Швецией в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"Для меня огромная честь быть тренером сборной Англии. Перед матчем общался с игроками, и они не слишком-то хотели ехать домой. Теперь мы остаемся здесь еще на неделю.

После такого эмоционального матча в середине недели мы смогли показать отличную игру. Молодая команда на наших глазах крепнет и становится сильнее. Многие наши игроки подходили к играм с исключительным менталитетом, даже несмотря на то, что не имели большой игровой практики. Мы действовали как настоящий коллектив.

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Мы вышли в полуфинал, но у нас в лиге лишь 33% игроков, из которых мы можем выбирать. Это большая проблема. Однако мы смогли вдохновить людей, и для нас это особое ощущение. Теперь нас тоже переполняет гордость за результат.

Швеция – отличная команда, которая выбила много сильных соперников, в частности, в отборочном цикле. Они всегда играют сильно и готовы друг за друга биться. Испытываю огромное уважение к шведской сборной.

Для меня Пикфорд – прототип того, каким должен быть современный вратарь. То, как быстро он работал в воротах, выбивал мяч, раздавал отличные пасы, – нам нужны голкиперы такого уровня", - цитирует Гарета Саутгейта издание Чемпионат.

В 1/4 финала чемпионата мира-2018 Англия уверенно обыграла Швецию и вышла в полуфинал. Следующим соперником "трех львов" станет Хорватия или Россия.

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