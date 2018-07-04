Швеция – Англия: Гранквист пропустит рождение второго ребенка

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист не собирается четвертьфинал чемпионата мира-2018 даже несмотря на рождение второго ребенка.

"Я планирую остаться. Моя жена – сильная женщина, и мы знали о ситуации еще до начала чемпионата мира.

Швеция – Англия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

До сих пор ничего не произошло. Если у меня будет возможность быстро слетать домой и вернуться, я это сделаю. Но, что бы ни случилось, я не пропущу четвертьфинал", – цитирует футболиста портал Evening Standard.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Швеция – Англия состоится в субботу, 7 июля. Начало матча – в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.