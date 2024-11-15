Тренировочный лагерь сборной Швеции в Марбельи продлился недолго. В среду на этот район Испании обрушились проливные дожди – те же самые, которые затопил регион Валенсии полторы недели назад. Из-за угрозы наводнения из городов региона были эвакуированы несколько тысяч человек. Среди них была и национальная команда Швеции.

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Игрокам "Тре крунур" пришлось быстро собирать чемоданы и возвращаться в Стокгольм. Как показало время, они приняли верное решение. Вскоре улицы Марбельи оказались затоплены водой, уровень которой продолжает расти. Местные СМИ предоставляют информацию о первых затопленных зданиях.

После четырех туров сборная Швеции идет на первом месте в первой группе Лиги С Лиги наций. Победа над Словакией обеспечит ей выход в более высокий дивизион. В ближайшие дни команда Йона Даля Томассона встретится со Словакией и Азербайджаном.

Наводнение сорвало планы не только шведской команды. Теннисный турнир на Кубок Билли Джин Кинг также не начался, как планировалось. Старт соревнований перенесли на пятницу.

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