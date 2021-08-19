"Я не спорю, что мои действия были слишком агрессивными. Нужно держать себя в рамках. Вопрос заключается в том, что такие... не хочу сейчас лишних слов наговорить, ведь еще будет слушание КДК. Любое мое слово сейчас будут рассматривать и могут использовать против меня. Поэтому до КДК мне бы особо не хотелось разбирать этот момент.

После матча Кубка Украины главный тренер с кулаками набросился на арбитра – брутальное видео

Отрицать вообще никакого наказания не буду, разве что пожизненную дисквалификацию. Хотя в нашем футболе все может быть... Мне бы хотелось узнать, какой будет дальнейшая судьба этого арбитра. Он должен заниматься своей работой, а не решать свою судьбу.

Что сказал руководство клуба? У нас была пятиминутная беседа. Была просьба от президента, чтобы игроки команды не приняли эту ситуацию близко к сердцу и она не отразилась на психологии ребят. Президент сказал, чтобы я готовил ребят к следующему матчу и поднял боевой дух.

Свистел ли арбитр весь матч не в нашу пользу? Не скажу, что это было целенаправленное убийство, но ошибки были. Я прекрасно понимаю, когда человек ошибается. Все ошибаются: и тренеры, и игроки, и судьи. До этого вопросов нет. Еще раз повторюсь: к 75 минуте я не сказал ни слова в адрес арбитра. Но когда за десять минут, человек просто взял и... Понятно, что у меня произошел взрыв эмоций.

Неприятно, что во всех СМИ пишут, что я побил арбитра. Давайте начистоту. Никто арбитра не бил, ни одного удара я ему не нанес. Я его схватил за часть тела, чтобы он не убежал и ответил на мои вопросы", – цитирует Кулика FanDay.

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