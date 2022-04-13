Комментатор MEGOGO Виталий Кравченко во время трансляции поединка Лиги чемпионов между Реалом и Челси озвучил свое отношение к рашистским захватчикам.

"Болеем за Украину! Помогайте вооруженным силам, как только вы можете.

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Помогайте волонтерству, помогайте внутренне перемещенным лицам, или беженцам, которые выехали за пределы Украины. Обязательно это следует делать. Лишь когда мы будем в единстве – мы сможем эту шваль свинособачью одолеть, уничтожить на корню", – сказал Кравченко, комментируя четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между Реалом и Челси.

Напомним, Реал в первом матче на выезде одолел Челси со счетом 3:1. Дома мадридцы до 80-й минуты "горели" 0:3, однако сумели отличиться и перевести игру в овертаймы. В дополнительное время "сливочные" забили второй раз и пробились в полуфинал турнира.

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