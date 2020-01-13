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Швайнштайгер станет героем документального фильма о себе – режиссером выступит известный актер

13 января 23:26 77 Читати українською
Швайнштайгер станет героем документального фильма о себе – режиссером выступит известный актер
Бастиан Швайнштайгер / Фото Чикаго Файр

Легенда немецкого футбола Бастиан Швайнштайгер попробует свои силы в актерском ремесле.

О бывшем хавбеке Баварии и сборной Германии снимут документальное кино, сообщает Die Welt.

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Режиссером фильма станет известный голливудский актер Тиль Швайгер, который сыграл главную роль в фильме "Достучаться до небес", а также работал вместе с Квентином Тарантино в картине "Бесславные ублюдки".

"Бастиан для меня один из величайших немецких футболистов за все время. И к тому же замечательный человек. В случае с Басти было очень легко написать сценарий", – прокомментировал работу над фильмом Швайгер.

Релиз фильма запланирован уже на 2020 год. Напомним, в октябре Швайнштайгер объявил о завершении карьеры. Последней командой хавбека стал Чикаго Файр.

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Германия Бавария Бавария Бастиан Швайнштайгер Бастиан Швайнштайгер
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