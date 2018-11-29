Швайнштайгер продлил контракт с Чикаго Файр

Полузащитник американского Чикаго Файр Бастиан Швайнштайгер продлил контракт с клубом.

Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с Чикаго Файр, сообщает официальный сайт клуба.

Вилья покинет Нью-Йорк Сити – клуб поблагодарил легенду за невероятную результативность

Соглашение между хавбеком и клубом рассчитано на один год.

"Хочу завоевать с командой трофей. Я верю, что мы сможем стать чемпионами. Это американское путешествие стало особым для меня и моей семьи. Мне нравится быть частью Чикаго Файр. Ценю, что город принял меня и мою семью с распростертыми объятиями", – прокомментировал новый контракт Бастиан.

В прошедшем сезоне 34-летний немец забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 31 матче МЛС.