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Швайнштайгер продлил контракт с Чикаго Файр

00:27 6 Читати українською
Швайнштайгер продлил контракт с Чикаго Файр
Бастиан Швайнштайгер / Фото Чикаго Файр

Полузащитник американского Чикаго Файр Бастиан Швайнштайгер продлил контракт с клубом.

Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с Чикаго Файр, сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение между хавбеком и клубом рассчитано на один год.

"Хочу завоевать с командой трофей. Я верю, что мы сможем стать чемпионами. Это американское путешествие стало особым для меня и моей семьи. Мне нравится быть частью Чикаго Файр. Ценю, что город принял меня и мою семью с распростертыми объятиями", – прокомментировал новый контракт Бастиан.

В прошедшем сезоне 34-летний немец забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 31 матче МЛС.

Теги
Мир Бастиан Швайнштайгер Бастиан Швайнштайгер МЛС Чикаго Файр Чикаго Файр
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