Швайнштайгер не исключает, что уже провел свой последний матч в карьере

Полузащитник американского клуба Чикаго Файр Бастиан Швайнштайгер может не сыграть больше ни одного поединка.

Экс-хавбек сборной Германии Бастиан Швайнштайгер сообщил, что может завершить карьеру. Клуб из Чикаго, за который выступает Швайни, досрочно закончил сезон в МЛС, не сумев пробиться в плей-офф. Таким образом, немец больше не сыграет в текущем сезоне.

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"Я пока не знаю, какое приму решение. Я решу в ближайшие несколько недель", – цитирует Швайнштайгера Sportschau.

К слову, Чикаго Файр занял по итогам регулярного чемпионата МЛС восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующую стадию выходят семь команд. Победитель конференции принимает участие сразу в 1/4 финала, а команды, занявшие места со второго по седьмое, попадают в 1/8 финала.

Напомним, в Чикаго Файр Швайнштайгер присоединился 21 марта 2017 года после длительного выступления за Манчестер Юнайтед.

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