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Швайнштайгер был введен в Зал славы Баварии

19:46 17 Читати українською
Швайнштайгер был введен в Зал славы Баварии
Бастиан Швайнштайгер / ФК Бавария

Мюнхенская Бавария ввела в свой Зал славы легендарного экс-хавбека клуба Бастиана Швайнштайгера.

Мюнхенская Бавария официально внесла имя Бастиана Швайнштайгера в клубный Зал славы.

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Полузащитник является воспитанником академии "красных" и играл за основную команду с 2002 по 2015 годы, за это время успел 8 раз выиграть Бундеслигу, 7 раз Кубок Германии, дважды Кубок немецкой лиги, дважды Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов 2012/2013, Суперкубок УЕФА-2013 и Клубный ЧМ-2013.

Сейчас немец выступает в составе американского клуба Чикаго Файр из лиги МЛС.

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Бавария Бавария Бастиан Швайнштайгер Бастиан Швайнштайгер Германия Видеоновости
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