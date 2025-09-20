Шутки над Аморимом на новом уровне – букмекеры высмеяли Манчестер Юнайтед необычным способом
Известный букмекер Paddy Power высмеял тактику Рубена Аморима необычным способом.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим стал объектом насмешек после ужасного старта сезона. Несмотря на критику, Аморим упорно придерживается своей тактической схемы 3-4-3. Результаты команды, вместе с тактикой Аморима вызывают серьезные сомнения относительно его будущего на Олд Траффорд.
Амориму поставили жесткий ультиматум в Манчестер Юнайтед – стало известно, что требует Рэтклифф
Известная Ирландская букмекерская компания Paddy Power воспользовалась моментом и запустила автобус с надписью "Единственная 3-4-3, которая работает в Манчестере", намекая на провалы наставника с его любимой тактической схемой.
Напомним, что Манчестер Юнайтед проиграл дерби Манчестер Сити 0:3 на Этихаде и вылетел из Кубка лиги, уступив скромному Гримсби из четвертого дивизиона. Всего в первых четырех турах Премьер-лиги команда одержала лишь одну победу – 3:2 над Бернли, сыграла вничью с Фулхэмом и потерпела поражение от Арсенала.
Впереди Манчестер Юнайтед ждет еще одно серьезное испытание – матч против Челси. Команда Энцо Марески стартовала без поражений в Премьер-лиге (две победы и две ничьи), поэтому Аморим будет вынужден искать способы, чтобы избежать дальнейшего давления и спасти свою репутацию.
Манчестер Сити разбил Юнайтед в дерби – дебют Доннаруммы, Холанд оформил дубль и выдал фантастический промах