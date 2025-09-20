Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим стал объектом насмешек после ужасного старта сезона. Несмотря на критику, Аморим упорно придерживается своей тактической схемы 3-4-3. Результаты команды, вместе с тактикой Аморима вызывают серьезные сомнения относительно его будущего на Олд Траффорд.

Амориму поставили жесткий ультиматум в Манчестер Юнайтед – стало известно, что требует Рэтклифф

Известная Ирландская букмекерская компания Paddy Power воспользовалась моментом и запустила автобус с надписью "Единственная 3-4-3, которая работает в Манчестере", намекая на провалы наставника с его любимой тактической схемой.

Напомним, что Манчестер Юнайтед проиграл дерби Манчестер Сити 0:3 на Этихаде и вылетел из Кубка лиги, уступив скромному Гримсби из четвертого дивизиона. Всего в первых четырех турах Премьер-лиги команда одержала лишь одну победу – 3:2 над Бернли, сыграла вничью с Фулхэмом и потерпела поражение от Арсенала.

Впереди Манчестер Юнайтед ждет еще одно серьезное испытание – матч против Челси. Команда Энцо Марески стартовала без поражений в Премьер-лиге (две победы и две ничьи), поэтому Аморим будет вынужден искать способы, чтобы избежать дальнейшего давления и спасти свою репутацию.

Spotted in Manchester…



