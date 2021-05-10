Бернд Шустер получил приглашение от двух турецких клубов, сообщает Marca.

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Также в услугах 61-летнего немецкого специалиста заинтересована команда с чемпионата Японии. Шустер планирует детально рассмотреть все возможности и летом вернуться к работе.

Последним клубом немца был китайский Далянь Ифань, из которого его уволили в 2019-м. Напомним, Шустер в Украине известен своей работой в Шахтере (2003-2004 годы).

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