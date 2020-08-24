Шуст установил уникальное достижение среди голкиперов УПЛ

В первом туре нового сезона УПЛ Ингулец расписал боевую ничью с СК Днепр-1. Ворота команды из Петрова защищал 34-летний Богдан Шуст.

Ингулец – СК Днепр-1: Лавриненко оценил дебют своих подопечных в УПЛ

Голкипер стал первый вратарем в истории украинских чемпионатов, которому удалось поиграть за 8 клубов элитного дивизиона – донецкие Шахтер и Металлург, Зарю, Ильичевец, Металлист, Волынь и Ворсклу.

Интересно, что по семь клубов в своей карьере имели киперы Игорь Шуховцев и Игорь Бажан, который уже повесили бутсы на гвоздь. А вот догнать Шуста может новоиспеченный вратарь СК Днепр-1 Богдан Сарнавский – коллектив Дмитрия Михайленко стал для него уже шестым (после Арсенала, Шахтера, Ворсклы, Вереса и Львова).

Ингулец удержал ничью со СК Днепр-1 в дебютном матче в УПЛ