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Шуст установил уникальное достижение среди голкиперов УПЛ

12:40 - Читати українською
Шуст установил уникальное достижение среди голкиперов УПЛ
Богдан Шуст / ФК Ингулец

Дебют Ингульца в высшем дивизионе чемпионата Украины позволил опытному вратарю установить рекорд украинского первенства.

42’ Денис Балан
 
Андрей Цуриков 33’
33’ Андрей Цуриков
42’ Денис Балан

В первом туре нового сезона УПЛ Ингулец расписал боевую ничью с СК Днепр-1. Ворота команды из Петрова защищал 34-летний Богдан Шуст.

Ингулец – СК Днепр-1: Лавриненко оценил дебют своих подопечных в УПЛ

Голкипер стал первый вратарем в истории украинских чемпионатов, которому удалось поиграть за 8 клубов элитного дивизиона – донецкие Шахтер и Металлург, Зарю, Ильичевец, Металлист, Волынь и Ворсклу.

Интересно, что по семь клубов в своей карьере имели киперы Игорь Шуховцев и Игорь Бажан, который уже повесили бутсы на гвоздь. А вот догнать Шуста может новоиспеченный вратарь СК Днепр-1 Богдан Сарнавский – коллектив Дмитрия Михайленко стал для него уже шестым (после Арсенала, Шахтера, Ворсклы, Вереса и Львова).

Ингулец удержал ничью со СК Днепр-1 в дебютном матче в УПЛ

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Теги
Богдан Богдан Шуст Игорь Игорь Шуховцев Игорь Игорь Бажан Богдан Богдан Сарнавский Ингулец Ингулец СК Днепр-1 СК Днепр-1 Ингулец - СК Днепр-1
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