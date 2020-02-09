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Шуст признался, планирует ли он заниматься тренерской деятельностью после окончания карьеры

09:22 12 Читати українською
Шуст признался, планирует ли он заниматься тренерской деятельностью после окончания карьеры
Богдан Шуст / Фото из открытых источников

Экс-голкипер сборной Украины Богдан Шуст, который сейчас защищает цвета перволигового Ингульца, рассказал чем будет заниматься, когда повесит бутсы на гвоздь.

"Читаю я не очень часто. Обычно на сборах, когда нахожу свободное время. В домашних условиях вообще не удается это делать. Люблю спокойно сесть и окунуться в книгу часа на 2-3. Когда прихожу домой, то детки бегают и нельзя сконцентрироваться на чтении. Они очень активны и требуют постоянного внимания. Хочется больше времени уделять детям, ведь они так быстро растут. Книги еще успею прочитать, а их детство не вернешь.

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Я часто читаю автобиографии наставников. Планирую ли я стать главным тренером по окончании игровой карьеры? Однозначно, нет. Это на 100%. Почему? Просто к этому делу не лежит моя душа. Не хочется и все. Максимум – тренером по работе с вратарями. Мне больше нравится работать с футболистами индивидуально", – сказал Шуст в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Богдан – воспитанник львовского футбола. После удачной игры за Карпаты в 2006 году перешел в донецкий Шахтер, откуда отправлялся в аренду в местный Металлург, Зарю и Ильичевец. Кроме вышеназванных команд успел постоять в рамке за Металлист, Волынь, Ворсклу и Ингулец. Кроме того, 33-летний голкипер является обладателем Кубка УЕФА (2009) и четвертьфиналистом чемпионата мира в Германии (2006).

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