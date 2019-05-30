Голкипер Богдан Шуст в следующем сезоне не будет выступать в составе Ворсклы.

"Шуст ведет переговоры с руководством клуба. Поскольку Ткаченко сейчас в хорошей форме, есть молодые, перспективные вратари, скорее всего, Шуст покинет Ворсклу. Сейчас немало ветеранов команды могут закончить карьеру в Ворскле или вообще в футболе.

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Но решать это будут не руководители клуба, не тренеры, а сами футболисты. Не исключено, что еще 2-3 опытных игрока Ворсклы завершат свою игровую карьеру", – сказал журналист Олег Ящук в эфире канала Футбол 1.

Контракт Шуста с Ворсклой завершается по окончании сезона 2018/19.

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