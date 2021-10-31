"Желаю Жене побить рекорд, а получится или нет – покажет время. Человек к этому стремится.

Селезнев назвал сильнейших игроков, против которых выходил на поле

Хочется, чтобы он как можно быстрее это сделал и со спокойной душой занимался каким-то другим своим любимым делом", – сказал Шуст в интервью fanday.

Напомним, Селезневу нужно забить еще 8 голов, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.