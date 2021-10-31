Шуст: Хочется, чтобы Селезнев побил рекорд и занимался уже каким-то другим делом
17:40 - Читати українською
Голкипер Ингульца Богдан Шуст высказался о стремлении Евгения Селезнева побить бомбардирский рекорд в чемпионатах Украины.
"Желаю Жене побить рекорд, а получится или нет – покажет время. Человек к этому стремится.
Селезнев назвал сильнейших игроков, против которых выходил на поле
Хочется, чтобы он как можно быстрее это сделал и со спокойной душой занимался каким-то другим своим любимым делом", – сказал Шуст в интервью fanday.
Напомним, Селезневу нужно забить еще 8 голов, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.
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