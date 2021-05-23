Украинский нападающий Эрик Шуранов может быть заигран в составе сборной Германии.

В списке игроков сборной Германии U-19 которые отправятся на ближайший сбор команды, оказался Эрик Шуранов, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

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Напомним, Шуранов родился в Германии, но его родители родом из Украины. Футболист выступал за сборные Украины U-17, U-18, U-19, а также вызывался Руслан Ротань в команду U-21.

Отметим, что нападающий вообще отличился 5 голами и 1 ассистом в 14 матчах во второй Бундеслиге.

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