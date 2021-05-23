Шуранов получил вызов в сборную Германии U-19 – Украина рискует потерять нападающего
22:18 - Читати українською
Украинский нападающий Эрик Шуранов может быть заигран в составе сборной Германии.
В списке игроков сборной Германии U-19 которые отправятся на ближайший сбор команды, оказался Эрик Шуранов, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Шуранов дублем принес победу Нюрнбергу в чемпионате Германии
Напомним, Шуранов родился в Германии, но его родители родом из Украины. Футболист выступал за сборные Украины U-17, U-18, U-19, а также вызывался Руслан Ротань в команду U-21.
Отметим, что нападающий вообще отличился 5 голами и 1 ассистом в 14 матчах во второй Бундеслиге.
Збірна України ризикує втратити природженого бомбардира: чутки про Баварію, стиль Яремчука і німецький паспорт
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter