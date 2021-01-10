"В идеале – на каждой позиции хотелось бы иметь по два футболиста. Но мы исходим из реалий, что даже у Барселоны нет такого.

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Хотелось бы три-четыре позиции усилить. Как это нам удастся – посмотрим", – сказал Шумский в программе "Футбол NEWS".

Напомним, Львов ушел на зимнюю паузу на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 9 очков – в активе подопечных Виталия Шумского две победы, три ничьи и семь поражений.

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