"Для меня отставка с поста главного тренера Львова действительно стала неожиданной. Было принято решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Также команду покинет мой помощник Тарас Мазур.

Львов официально уволил Шумского

Сложилось впечатление, что решение президентом клуба было принято еще до игры с Динамо, ведь с киевлянами, несмотря на такой счет, мы на равных провели второй тайм. Остаться в структуре клуба? Нет, такой вопрос не обсуждался", – поделился Шумский в комментарии meta-ratings.

К слову, Шумского хотели отправить в отставку после первого круга, но дали время на исправление ситуации. Второй круг Львов начал с победы над Минаем (2:1), однако впоследствии потерпел два поражения подряд – от Колоса (0:2) и Динамо (1:4). После 16-ти туров "горожане" с 12 очками идут последними в турнирной таблице УПЛ.

"Навіть у російському Уралані я розмовляв українською": наставник Львова – про мовний скандал і бій проти Динамо