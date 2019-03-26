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Защитник сборной Германии Шульц: Интер – клуб моей мечты

14:55 27 Читати українською
Защитник сборной Германии Шульц: Интер – клуб моей мечты
Нико Шульц / Твиттер сборной Германии

Защитник сборной Германии и Хоффенхайма Нико Шульц назвал миланский Интер клубом своей мечты.

48’ Маттейс Де Лигт
63’ Мемфис Депай
 
Лерой Сане 15’
Серж Гнабри 34’
Нико Шульц 90’

"Я хотел бы однажды играть в европейском топ-клубе. В Лиге чемпионов каждый год играют экстраординарные команды.

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Играть ежегодно на высшем уровне – это моя мечта, а Интер всегда был клубом моей мечты. Но я очень спокоен, особенно потому, что я уже в большом клубе в Хоффенхайме, и я очень счастлив здесь. Я буду счастлив, даже если я меня не продадут", – рассказал Шульц в комментарии t-online.

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В текущем сезоне Шульц провел 31 матч в составе Хоффенхайма, отметившись 2 голами и 7 голевыми передачами.

Теги
Германия Нико Шульц Нико Шульц Нидерланды - Германия Интер Интер Германия Германия
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