Защитник сборной Германии Шульц: Интер – клуб моей мечты

Защитник сборной Германии и Хоффенхайма Нико Шульц назвал миланский Интер клубом своей мечты.

"Я хотел бы однажды играть в европейском топ-клубе. В Лиге чемпионов каждый год играют экстраординарные команды.

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Играть ежегодно на высшем уровне – это моя мечта, а Интер всегда был клубом моей мечты. Но я очень спокоен, особенно потому, что я уже в большом клубе в Хоффенхайме, и я очень счастлив здесь. Я буду счастлив, даже если я меня не продадут", – рассказал Шульц в комментарии t-online.

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В текущем сезоне Шульц провел 31 матч в составе Хоффенхайма, отметившись 2 голами и 7 голевыми передачами.