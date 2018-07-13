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Шуховцев забил невероятный гол от своих ворот в матче ветеранов

11:49 40 Читати українською
Шуховцев забил невероятный гол от своих ворот в матче ветеранов
Игорь Шуховцев / Фото: соцсети

Легендарный украинский голкипер Игорь Шухоавцев забил чудо-гол в матче ветеранов Украины и Армении.

В Киеве продолжается турнир ветеранов "Kyiv Football Cup-2018".

В матче ветеранов Украины и Армении Игорь Шуховцев ударом с рук от своих ворот отправил "полосатого" в ворота соперника.

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