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Шуховцев вошел в тренерский штаб Мариуполя – Маркевич презентовал свою команду специалистов

3 августа 23:13 - Читати українською
Шуховцев вошел в тренерский штаб Мариуполя – Маркевич презентовал свою команду специалистов
Игорь Шуховцев / Фото ФК Металлист

Стали известны имена специалистов, которые будут помогать Остапу Маркевичу в Мариуполе.

Остап Маркевич возглавил Мариуполь и представил своих помощников, сообщает официальный сайт клуба.

Остап Маркевич официально возглавил Мариуполь

Работать в тренерском штабе приазовцев будут Александр Иванов (старший тренер), Сергей Янковый (тренер по ОФП), Сергей Атласюк (тренер) и Илья Кононов (тренер-аналитик). А тренером вратарей станет легендарный для Мариуполя Игорь Шухоцев.

Напомним, Остап Маркевич стал главным тренером приазовцев, сменив на этом посту Александра Бабича.

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Теги
Игорь Игорь Шуховцев Мариуполь Мариуполь Остап Остап Маркевич Александр Александр Иванов
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