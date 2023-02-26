Бывший украинский голкипер Игорь Шуховцев стал тренером вратарей ФСК Мариуполь, сообщает пресс-служба клуба.

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51-летний специалист заменит в команде Романа Нестеренко, который покинул коллектив по семейным обстоятельствам.

Напомним, Шуховцев ранее был тренером вратарей в Мариуполе, но еще до начала полномасштабного вторжения покинул пост из-за того, что "не сработался" с главным тренером Остапом Маркевичем. Также в конце прошлого года он покинул исполком УАФ.

К слову, ФСК Мариуполь выступает в Первой лиге – первую часть чемпионата команда завершила на последней строчке турнирной таблицы, набрав 5 очков.

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