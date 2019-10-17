Шуховцев станет тренером вратарей в Черноморце – экс-кипер может вернуться в Одессу через 30 лет

Бывший голкипер Металлиста Игорь Шуховцев может войти в тренерский штаб Черноморца.

Игорь Шуховцев назначен тренером вратарей Черноморца, сообщает UA-Football.

Остап Маркевич возглавил Черноморец

По информации издания, официально о назначении Шуховцева в тренерский штаб "моряков" будет объявлено 17 октября. Ранее в тренерский штаб одесситов вошли Геннадий Щекотилин и Андрей Ущаповский.

Напомним, новым главным тренером Черноморца стал сын Мирона Маркевич, Остап Маркевич. Одесситы с середины сентября находятся без главного тренера после того, как отправил в отставку Ангела Червенкова. Сейчас "моряки" занимают одиннадцатую место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 14 очков в 12 матчах.

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