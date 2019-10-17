toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020 АНДРЕЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРИЙ СУРКИС

Шуховцев станет тренером вратарей в Черноморце – экс-кипер может вернуться в Одессу через 30 лет

08:00 15 Читати українською
Шуховцев станет тренером вратарей в Черноморце – экс-кипер может вернуться в Одессу через 30 лет

Бывший голкипер Металлиста Игорь Шуховцев может войти в тренерский штаб Черноморца.

Игорь Шуховцев назначен тренером вратарей Черноморца, сообщает UA-Football.

Остап Маркевич возглавил Черноморец

По информации издания, официально о назначении Шуховцева в тренерский штаб "моряков" будет объявлено 17 октября. Ранее в тренерский штаб одесситов вошли Геннадий Щекотилин и Андрей Ущаповский.

Напомним, новым главным тренером Черноморца стал сын Мирона Маркевич, Остап Маркевич. Одесситы с середины сентября находятся без главного тренера после того, как отправил в отставку Ангела Червенкова. Сейчас "моряки" занимают одиннадцатую место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 14 очков в 12 матчах.

Україна вийшла на Євро-2020, переписавши історію, ювілей Роналду, провал динамівців – головне в 7 і 8 турах відбору

blog_ava
Главные новости 16 октября: Зинченко сделал предложение Владе Седан, Павелко и Суркисы затеяли драку на Олимпийском
07:00
317
Теги
Игорь Шуховцев Игорь Шуховцев Черноморец Черноморец Первая лига Остап Маркевич Остап Маркевич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
5
час
:
14
мин
Агробизнес
14:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук