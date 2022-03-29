Тренер голкиперов Игорь Шуховцев больше не трудоустроен в лагере "азовцев". Он рассказал, что не сошелся во взглядах с Остапом Маркевичем.

"Я не с клубом, а дома – в Одессе. Свои отношения с ФК Мариуполь прекратил 18 февраля. В этот же день отправился в Украину.

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Причина? Скажем так, не сработался с главным тренером Остапом Маркевичем. Вернувшись в Мариуполь, я встретился с вице-президентом клуба Андреем Саниным и все ему объяснил.

К клубу и руководству нет никаких претензий. Произошло определенное недоразумение с главным тренером, но это, как говорится, личное. Решение было за мной", – цитирует Шуховцева Команда 1 .

Напомним, известный в прошлом голкипер присоединился к тренерскому штабу Маркевича-младшего 3 августа 2020 года. Мариуполь об уходе специалиста не сообщал.

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