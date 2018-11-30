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Шуховцев: Игру Динамо забудут, а результат войдет в историю

17:45 33 Читати українською
Шуховцев: Игру Динамо забудут, а результат войдет в историю
Игорь Шуховцев / Фото: соцсети

Бывший голкипер Зари и Металлиста Игорь Шуховцев поделился впечатлениями от игры Динамо против Астаны в 5 туре Лиги Европы.

"Оба наши клубы откровенно разочаровали. Киевлянам очень не хватало уверенности. Это, видимо, связано с тем, что в команде много молодых ребят.

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Киевляне сыграли не на своем высоком уровне, но все-таки выиграли. Сейчас на киевский клуб посыпалось немало критики, и это логично. Впрочем, игру забудут, а результат войдет в историю.

Не впечатлила и Ворскла в матче против полурезервного состава Арсенала. Молодые гости делали все быстрее, качественнее и искуснее. Они доказали, что не зря находятся на контракте у легендарного английского клуба. Полтавчане не имели ни единого шанса", – сказал Шуховцев порталу Экспресс.

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Лига Европы5 турНСК Олимпийский (Киев)

Ворскла - Арсенал: Четверг 29 ноября 2018

Ворскла
Матч окончен
0 : 3
Арсенал
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Теги
Ворскла Ворскла Лига Европы Ворскла - Арсенал Динамо Киев Динамо Киев Астана - Динамо Киев Игорь Шуховцев Игорь Шуховцев
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