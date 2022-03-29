"Одесса, как вся Украина. Собраны и мотивированы. Город стал, как один большой улей. Все куда-то едут, развозят лекарства и продукты, грузят песок, помогают территориальной обороне и армии. Все задействованы в этом непрекращающемся процессе. Такую сплоченную Одессу, наверное, давно никто не видел.

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Я уверен, если они (рашисты, – прим.), не дай Бог, сунут сюда свой нос, то сто раз об этом пожалеют. Но ведь твари уже особо никуда не суются, а ведут подлую войну с помощью своего воздушного вооружения. На суше их бы в два счета перемололи.

Конечно, тревоги не утихают. Люди бегают в убежища, прячутся на паркингах. Но это ничто, в сравнении с тем, что происходит в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах. Так что Одесса потерпит.

В Одессе всегда были рады людям из любой точки нашей планеты, но теперь появилась категория граждан, которых будут гнать отсюда, извините, сраной метлой. Шутить сложно, но на одном из билбордов четко написано: "Если Маму кто-то тронет, того Мама похоронит". Кратко и ясно. Я думаю, что такая же ситуация во всех городах Украины.

Конечно, мы победим. Мы уже победили. Наши военные – это уже настоящие легенды. У нас невероятная нация", – сказал Шуховцев в комментарии Zbirna.com.

Напомним, украинцы уже 34-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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