Шуфрич: Заслуги Вернидуба в Заре переоценены

Бывший вице-президент Говерлы Александр Шуфрич рассказал о своем отношении к экс-тренеру луганской Зари Юрию Вернидубу.

"Заслуги Юрия Вернидуба в Заре являются переоцененными. Время, во многих тогда спорных вопросах, сегодня расставило все на свои места. Пришел Виктор Скрипник. И Заря осталась все той же командой, с тем же характером, с хорошей игрой, тем же результатом. Футболисты остались теми же "мужиками", как их называли, которыми они и были. В этом, конечно, была заслуга и Юрия Вернидуба.

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Но если Барселона с уходом Гвардиолы потеряла рисунок игры, требовала времени на перестройку, то Заря идет тем же путем, что и раньше! Посмотрим на результаты Вернидуба на новом месте работы. Посмотрим, сможет ли он построить хотя бы похожую на Зарю команду в другом клубе", – рассказал Шуфрич в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, Юрий Вернидуб начал тренерскую карьеру в запорожском Металлурге в 2001 году. С 2010 по 2019 гг. возглавлял луганскую Зарю. Сейчас 54-летний специалист работает с солигорским Шахтером.

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