Шуфрич объяснил причины исчезновения Говерлы

Бывший вице-президент Говерлы Александр Шуфрич рассказал о "болезни", которую закарпатцы не смогли преодолеть.

"Договорные матчи были последним гвоздем, забитым в проект. Когда мы узнали, что несмотря на то, что находим средства, финансируем выезды и молодежные команды, а футболисты играют с нарушением спортивных принципов, мы не нашли аргументов для существующих и потенциальных инвесторов для вложения средств в футбольный клуб.

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Я действительно пытался сделать максимум от меня зависящее, чтобы внести свой вклад в борьбу с этой болезнью, имеет смертоносные масштабы в Украине. Мы во время одного из матчей поймали футболистов с поличным, буквально за руку

Когда я узнал суммы, за которые они это делали, был шокирован. Даже на уровне Говерлы последнего сезона, когда мы доплачивали арендованным игрокам символические средства, эти суммы были конкурентными по сравнению с теми, которые получали футболисты за уголовное преступление. Они свои семьи подставляли за несколько десятков тысяч гривен. Сколько было футболистов? Точно знаю за троих", – рассказал Шуфрич для Youtube-канала Бомбардир.

Напомним, ФК Говерла перестала функционировать после сезона 2015/16.

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