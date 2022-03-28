"Семин и Газзаев – поколение людей, имеющих ревность к подвигу Второй мировой войны. У них проявился побочный эффект той, несомненно, большой победы. Это касается темы "единения" и "братских народов".

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Я, например, никогда в жизни не болел ни за один российский клуб, только по той причине, что он российский. Для меня они были равносильны польским, словацким, венгерским. А у людей старшего поколения такое есть", – поделился Шуфрич-младший в интервью Fanday.

Напомним, Юрий Семин возглавлял Динамо дважды: с 2008 по 2009 и с 2010 по 2012 годы. Валерий Газзаев возглавил киевлян в мае 2009 года, а осенью 2010-го был уволен.

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