Шубин отклонил предложение выступать за сборную Германии из-за желания представлять Украину

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков подвел итоги товарищеского Турнира четырех сборных.

"Уровень турнира довольно приличный. Сборная Латвии и на недавнем турнире Виктора Банникова выглядела неплохо. Мы могли забить, но ребятам не хватало хладнокровия. Но уже на игру с Турцией нам удалось сделать некоторые поправки.

Сборная Украины U-17 стала победителем турнира в Латвии

Первый тайм был, можно сказать, идеальным в исполнении нашей сборной. С македонцами гол пропустили после углового, но вскоре сравняли счет, а после перерыва дожали оппонента. Но соперник, однозначно, достойный.

Шубину было непросто. Ему нужно было привыкнуть к нашей схеме игры. Но к концу турнира Богдан, похоже, уже полностью освоился. На следующий сбор я буду его вызывать, только бы у него получилось решить вопрос с клубом. Хотя наш следующий сбор совпадает с датами УЕФА.

"Некоторые игроки не дотягивают до уровня сборной Украины U-17", – Петраков

Шубин, между прочим, отклонил предложение выступать за сборную Германии, мотивируя это тем, что хочет играть за Украину", – поделился Петраков в комментарии официальному сайту УАФ.

Стоит отметить, что Шубин играет на позиции центрального хавбека и всю карьеру провел в Германии, хотя является уроженцем Донецка. Права на полузащитника принадлежат Шальке.