Твердый середнячок турнирной таблицы Штутгарт в родных стенах принимал Аугсбург. Уже на 11-й минуте швабы сумели вырваться вперед – Калайджич в штрафной соперника эффектно сбросил под удар Фёрстеру, который в касание пробил в правый угол ворот. Гости сразу бросились в атаку и еще до перерыва сумели создать несколько опасных моментов, однако реализовать их никак не удавалось. Также на 22-й минуте хозяева из-за травмы потеряли Массимо, которого заменил Кулибали.

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Во второй половине встречи игроки Аугсбурга сумели сравнять счет – на 59-й отличился Нидерлехнер. Далее игра шла на равных, но только до середины тайма, когда хозяева вновь вышли вперед – гол в свой актив записал Калайджич, которому искусно ассистировал свежий Чурлинов. В конце концов, матч так и подошел к концу со счетом 2:1 в пользу Штутгарта.

Благодаря этой победе Штутгарт с 42-ю пунктами закрепился на 9-й строчке чемпионата, а Аугсбург так и остался 13-м.

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