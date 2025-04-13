В воскресенье, 13 апреля, 29-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 29-й тур

Штутгарт – Вердер – 1:2

Голы: Стергиу, 19 – Берк, 32, 90

Удаление: Вольтемаде, 65 (Штутгарт, вторая желтая карточка)

Айнтрахт – Хайденхайм – 3:0

Голы: Баоя, 10, Кох, 42, Экитике, 71

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Продолжает победное шествие Вердер. На этот раз команда Оле Вернера на выезде одержала волевую победу над Штутгартом. Хотя все начиналось для гостей не очень хорошо. Стергиу еще до середины первого тайма вывел швабов вперед и, казалось, бременцам будет несладко. Однако Берк до перерыва сумел восстановить статус-кво.

После отдыха "отличился" Вольтамеде, который в течение 15 минут заработал два "горчичника" и оставил хозяев в меньшинстве. "Музыканты" смогли реализовать численное большинство на последней минуте матча – дубль оформил Берк. В результате, Вердер поднялся сразу на две ступеньки и стал девятым (42 очка), а Штутгарт с 40 пунктами опустился на одиннадцатую строчку.

В еще одном матче Айнтрахт разгромил Хайденхайм. "Орлы" решили судьбу матча еще до перерыва, дважды огорчив соперника, а в середине второго тайма Экитике добил одного из претендентов на понижение в классе.

Айнтрахт набрал 51 очко, закрепился на третьей строчке и оторвался от РБ Лейпциг на три пункта. Хайденхайм с 22-мя пунктами идет в зоне переходных матчей.

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