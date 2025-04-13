В воскресенье, 13 апреля, 29-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 29-й тур

Штутгарт – Вердер – 1:2

Голы: Стергиу, 19 – Берк, 32, 90

Удаления: Вольтемаде, 65 (Штутгарт, вторая желтая карточка)

Айнтрахт – Хайденхайм – начало матча в 18:30

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Продолжает победное шествие Вердер. На этот раз команда Оле Вернера на выезде одержала волевую победу над Штутгартом. Хотя все начиналось для гостей не очень хорошо. Стергиу еще до середины первого тайма вывел швабов вперед и, казалось, бременцам будет несладко. Однако Берк до перерыва сумел восстановить статус-кво.

После отдыха "отличился" Вольтамеде, который в течение 15 минут заработал два "горчичника" и оставил хозяев в меньшинстве. "Музыканты" смогли реализовать численное большинство на последней минуте матча – дубль оформил Берк.

Как следствие, Вердер поднялся сразу на две ступеньки и стал девятым (42 очка), а Штутгарт с 40 пунктами опустился на одиннадцатую строчку.

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