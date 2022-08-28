Германия, Бундеслига, 4-й тур

Кельн – Штутгарт – 0:0

Удаление: Пфайффер, 56 (Штутгарт, красная карточка)

Вердер – Айнтрахт –начало матча в 18:30

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В первом матче дня Кёльн принимал Штутгарт. Команды по-разному начали сезон: если "козлы" пока шли без поражений, то швабы наоборот еще не знали вкуса побед. Гости с первых минут бросились на ворота соперника, но защита команды Штеффена Баумгарта работала отлично. Самый реальный шанс Штутгарта в первом тайме создал Силас: конголезец на скорости ворвался в штрафную, обыграл защитника и зряче бил в дальний угол – Швебе прочел замысел соперника и в прыжке нивелировал угрозу.

Кельн также мог забить незадолго до перерыва: после розыгрыша стандарта мяч прилетел к Хектору в район одиннадцатиметровой отметки, Йонас банально махнул ногой мимо сферы и... расхохотался от своей неуклюжести. В ответ Силас во второй раз не смог переиграть Швебе – выйдя один на один Вамангитука снова бил в угол и снова кипер "козлов" был на высоте. Уже в добавленное время Кельн сравнял по моментам: Шабо после навеса с углового головой замыкал мимо Мюллера, но Мавропанос вынес с линии ворот, подстраховав кипера.

После отдыха Баумгарт вынужден был проводить уже вторую вынужденную замену. Однако фортуна компенсировала такие неудобства красной карточкой Пфайферу, досрочно покинувшему поле за грязный подкат. Вскоре второй "горчичник" и удаление за чрезмерные эмоции заработал и наставник гостей Пеллегрино Матараццо – подобное наказание стало для американца уже традиционным. На поле Кельн продолжил атаковать, пытаясь реализовать численное преимущество. Силас устроил концерт, отказываясь покидать поле после объявления замены. За 10 минут до завершения матча Мавропанос едва не вывел Штутгарт вперед: после его удара мяч срыкошетил от защитника и летел в дальний угол – кипер чудом успел среагировать. Уже в добавленное время Тильманн мощно пробивал под перекладину и Мюллер в сумасшедшем прыжке парировал, спася швабов от поражения – времени отыграться уже не оставалось.

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