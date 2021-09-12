В рамках воскресной программы 4-го тура Бундеслиги Штутгарт не сумел удержать победу над Айнтрахтом. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2021/22, 4-й тур

Айнтрахт Франкфурт – Штутгарт – 1:1

Голы: Костич, 79 – Мармуш, 88

Удаление: Антон, 82 (Штутгарт)

Бохум – Герта – начало в 18:30

Борусия М – Арминия – начало в 20:30

Айнтрахт Франкфурт в родных стенах принимал Штутгарт. В общем, еще до перерыва у обеих команд были возможности открывать счет, но у швабов на пути постоянно стоял голкипер соперников, а "орлам" постоянно не хватало реализации. В конце концов, команды ушли на перерыв при нулевом счете на табло.

Бавария разгромила РБ Лейпциг и поднялась на вторую строчку Бундеслиги – "быки" потерпели третье поражение в сезоне

В середине второго тайма сработала замена франкфуртцев – отличился Костич, которому ассистировал Соу. Гости сразу пошли в атаку, чтобы сравнять счет, но разве что заработали удаление – на 82-й прямую красную карточку получил Антон. Несмотря на это, под занавес поединка они таки сумели восстановить равновесие благодаря голу Мармуша. В итоге – боевая ничья.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ