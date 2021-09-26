Германия, Бундеслиа, 6-й тур

Бохум – Штутгарт – 0:0

Фрайбург – Аугсбург – начало матча в 18:30

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В первом матче дня сошли два аутсайдера турнирной таблицы Бундеслиги – Бохум и Штутгарт. Уже на 4-й минуте Константинос Мавропанос мог выводить швабов вперед, но на его выстрел под перекладину вовремя среагировал Мануэль Риман. Эдуард Лёвен в ответ пробивал с острого угла, но попал прямо в руки Флориану Мюллеру. Градус противостояния понемногу уменьшился и игра выровнялась. Как следствие, до перерыва команды больше не нанесли ни одного удара в створ ворот друг друга и отложили все на вторую сорокапятиминутку.

Отдых пошел на пользу Штутгарту – после навеса со штрафного мяч в штрафной площадке попал в Мавропаноса, грек подыграл себе рукой и открыл счет в матче. Арбитр воспользовался системой VAR и взятие ворот отменил. Этот момент стал самым острым во втором тайме.

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