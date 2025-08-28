Ник Вольтемаде перейдет в Ньюкасл, информирует инсайдер Флориан Плеттенберг. Сообщается, что швабы достигли соглашения с "сороками" по трансферу форварда за 85 млн евро. Еще 5 млн евро Штутгарт сможет получить в виде бонусов.

Сообщается, что Ник Вольтемаде уже попрощался с командой и находится на пути в Англию. В Ньюкасле 23-летний игрок может стать преемником Александра Исака, который отчаянно хочет перейти в Ливерпуль.

Напомним, что Бавария месяцами безуспешно пыталась подписать Вольтемаде, но Штутгарт каждый раз отказывал мюнхенцам.

