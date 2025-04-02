Кубок Германии, полуфинал

Штутгарт – РБ Лейпциг – 3:1

Голы: Стиллер, 5, Вольтемаде, 57, Левелинг, 73 – Шешко, 62

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Хозяева поля активно начали поединок, уже на 6-й минуте счет в игре был открыт. Стиллер принял мяч и пробил из-за пределов штрафной в девятку ворот Вандервордта. В течение первого тайма удивительно активным был нападающий Лейпцига Опенда, однако каждый раз Штутгарт спасал голкипер, выполняя невероятные сейвы после ударов в угол.

На 57-й минуте Штутгарт забил во второй раз. Вольтемаде получил мяч в штрафной, быстро сориентировался и отправил сферу прямо под стойку ворот команды гостей. Через несколько минут "красные быки" отквитали один мяч, Шешко воспользовался хорошей передачей от Вилли Орбана. 2:1.

На 74-й минуте Штутгарт вернул себе преимущество в два гола. После подачи углового Вольтемаде сбросил мяч на Левелинга, который отлично воспользовался шансом, забив с близкого расстояния. В итоге, Штутгарт побеждает и выходит в финал Кубка Германии, где сыграет с Арминией, которая сенсационно выбила Байер.

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